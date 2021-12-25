Жилой дом вспыхнул ночью в Карелии

Глубокой ночью 25 декабря в Сегеже случился пожар. В 00:40 пламя объяло жилой дом, сообщили в МЧС республики.

Возгорание произошло на улице Спиридонова, огонь охватил дом № 9. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Сегежского района.

С пламенем боролись 9 человек и три единицы спецтехники. Уже через 18 минут, то есть в 00:58 огонь потушили. О пострадавших пока не сообщается. // Фото: Skitterphoto/Pixabay.com