25 декабря 2021, 09:37
Жилой дом вспыхнул ночью в Карелии
В Сегеже пожарные 25 декабря тушили частный дом
Глубокой ночью 25 декабря в Сегеже случился пожар. В 00:40 пламя объяло жилой дом, сообщили в МЧС республики.
Возгорание произошло на улице Спиридонова, огонь охватил дом № 9. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Сегежского района.
С пламенем боролись 9 человек и три единицы спецтехники. Уже через 18 минут, то есть в 00:58 огонь потушили. О пострадавших пока не сообщается. // Фото: Skitterphoto/Pixabay.com