Пропавшего в Петрозаводске подростка нашли

Ивана Степанова в Петрозаводске искали со вчерашнего дня. И вот волонтеры «Доброспаса» сообщили в своей группе ВКонтакте, что он нашелся.

Напомним, о поисках несовершеннолетнего объявила полиция и попросила помощи. Подросток 23 декабря в 11 часов ушел из дома и не вернулся. Никто не знал, где он может находиться.

Наконец вечером 24 декабря появилась информация, что Ивана нашли. Где он был и кто его обнаружил, не сообщается. Всех, кто поддерживал близких, поблагодарили. // Фото: источник