26 декабря 2021, 12:25
Сотрудник ТЦ ненадолго оставил в туалете гаджет и лишился его
У молодого человека в Петрозаводске украли мобильный телефон
Сотрудник торгового центра в Петрозаводске обратился в полицию и рассказал о пропаже телефона. Он оставил его в уборной во время обеденного перерыва, сообщили в МВД Карелии.
Юноша вспомнил о сотовом через 20 минут и вернулся, но гаджета уже не было не месте. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска вычислили подозреваемого - 23-летнего жителя Кондопожского района. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.
Молодой человек признался, что забрал смартфон и сначала использовал сам. Потом он продал гаджет и потратил деньги. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: niekverlaan/Pixabay.com