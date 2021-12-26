Сотрудник ТЦ ненадолго оставил в туалете гаджет и лишился его

Сотрудник торгового центра в Петрозаводске обратился в полицию и рассказал о пропаже телефона. Он оставил его в уборной во время обеденного перерыва, сообщили в МВД Карелии.

Юноша вспомнил о сотовом через 20 минут и вернулся, но гаджета уже не было не месте. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска вычислили подозреваемого - 23-летнего жителя Кондопожского района. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.

Молодой человек признался, что забрал смартфон и сначала использовал сам. Потом он продал гаджет и потратил деньги. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: niekverlaan/Pixabay.com