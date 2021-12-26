Иномарка в Петрозаводске сбила переходившего трассу по «зебре» юношу

Днем 25 декабря легковой автомобиль сбил пешехода. Молодой человек переходил дорогу по переходу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент случился в субботу в 11:50 на седьмом километре трассы «Кола» в Петрозаводске.

Юноша переходил ее по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала «Тойота». Молодой человек получил травмы.

За рулем иномарки находился 43-летний мужчина. Сейчас сотрудники ГИБДД проверяют, почему он сбил пешехода. // Фото: источник