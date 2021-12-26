Житель Приморья пришел на кладбище и чуть не стал жертвой медведя

Недалеко от поселка Преображение в Приморье на человека утром 26 декабря напал медведь. Мужчину увезли в больницу на скорой помощи, но он жив, передает PrimaMedia.

Инцидент случился на сельском кладбище, куда пришел 57-летний местный житель. Внезапно на него набросился хищник.

Каким-то чудом мужчине удалось вырваться, он сумел раненый добраться до трассы, где его увидели автомобилисты.

Пострадавшего увезли в больницу в Находке. на место ЧП выдвинулись егеря, но медведя пока что не нашли. // Фото - Рixabay.com