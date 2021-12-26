26 декабря 2021, 10:20
Из-за включенных обогревателей в Петрозаводске сгорела подстанция
В домах микрорайона Соломенное отключили свет из-за аварии
Около полуночи 25 декабря в Петрозаводске загорелась трансформаторная подстанция. В результате жители улиц Ботанической и Горной в Соломенном остались без электричества, сообщили в ЕДДС.
В Прионежской сетевой компании объяснили, что скоро восстановят электроснабжение, работы ведутся. Сотрудник пресс-службы написал в соцсети, что ЧП произошло из-за сильного мороза и множества включенных обогревателей.
Потребители таким образом грелись, чтобы не замерзнуть в своих квартирах. В результате на всю ночь и утро остались без света, сети не выдержали перегрузки.
В ЕДДС говорят, что ориентировочно восстановительные работы завершатся в 14:00.
- Потерпите чуть-чуть. Скоро будет свет! – написал Александр Ершов. // Фото: Comfreak/Pixabay.com