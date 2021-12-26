Из-за включенных обогревателей в Петрозаводске сгорела подстанция

Около полуночи 25 декабря в Петрозаводске загорелась трансформаторная подстанция. В результате жители улиц Ботанической и Горной в Соломенном остались без электричества, сообщили в ЕДДС.

В Прионежской сетевой компании объяснили, что скоро восстановят электроснабжение, работы ведутся. Сотрудник пресс-службы написал в соцсети, что ЧП произошло из-за сильного мороза и множества включенных обогревателей.

Потребители таким образом грелись, чтобы не замерзнуть в своих квартирах. В результате на всю ночь и утро остались без света, сети не выдержали перегрузки.

В ЕДДС говорят, что ориентировочно восстановительные работы завершатся в 14:00.