Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Карелии, пострадала девушка

В субботу, 25 декабря, на 205-м километре трассы «Кола» неподалеку от Костомукши произошла авария. В ГИБДД Карелии сообщили, что она случилась в 15:45 из-за «Грейт Вол» под управлением 45-летней автоледи.

Женщина-водитель врезалась во встречный ВАЗ, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

После этого произошло столкновение с «Тойота Ярис», автомобиль откатился назад и врезался в «Опель» под управлением 31-летнего водителя.

В результате аварии травмы получила 28-летняя водитель «Тойота Ярис». По факту ДТП проводится проверка. // Фото: источник