Renault врезался в грузовик, в результате тот раздавил другой Renault

Днем 25 декабря на территории Медвежьегорского района произошла авария с участием грузовика DAF и двух легковых автомобилей Renault. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что это случилось в 11:55 на 645-м километре дороги.

В грузовик врезался Renault Megan под управлением 47-летнего мужчины. В результате DAF съехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan.

У легковушки раздавлена передняя часть, пострадали 61-летний водитель и его 63-летняя пассажирка. По факту аварии проводят проверку. // Фото: источник