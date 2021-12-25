Сообщение о бомбе в «лотос Плазе» не подтвердилось

Торговый центр «Лотос Плаза» в Петрозаводске продолжил работать после того, как оттуда эвакуировали людей. Кто-то сообщил, что в здании заложена бомба, но это оказалось ложью.

Напомним, сообщение о минировании ТРЦ поступило примерно в 16:30 в субботу. Оттуда экстренно вывели людей, здание оцепили и проверили омоновцы с собаками и спасатели.

Однако после этого всех снова пустили в «Лотос Плазу», сообщают читатели «Петрозаводск говорит». Информация о взрывном устройстве оказалась фейком.

Петрозаводчане в соцсетях предполагают, что это могли быть происки конкурентов. Сейчас пик продаж перед новогодними праздниками, люди активно посещают ТЦ.

Так это или нет, разберутся правоохранители. Обычно в таких случаях «шутников» находят и наказывают. // Фото: lotosplazaptz.ru