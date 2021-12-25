Посетителей «Лотос Плазы» эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В карельской столице ближе к вечеру в субботу произошло ЧП. Из-за сообщения о минировании торгового центра «Лотос Плаза» оттуда всех эвакуировали, пишет «Столица на onego».

По данным издания, в экстренные службы поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. На место выехали 18 спасателей и пять единиц техники, сообщили в МЧС Карелии. Также около ТЦ работают представители других экстренных служб.

Всех посетителей и сотрудников из «Лотос Плазы» вывели, это данные на 16:40 25 декабря.

Напомним, в прошлом году в этом торговом центре уже проводили экстренную эвакуацию. Тогда сработала пожарная сигнализация.