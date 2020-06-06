06 июня 2020, 16:56
Посетителей «Лотос Плазы» экстренно эвакуировали
Более 40 сотрудников МЧС выезжали на место происшествия на Древлянку
Сегодня в 15:56 сработала пожарная сигнализация в ТРЦ «Лотос Плаза» в Петрозаводске. Из-за угрозы пожара всех посетителей эвакуировали.
На место выехали 13 единиц техники и 42 работника пожарно-спасательных частей города. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электропроводке. Пожара не произошло.
В данный момент торгово-развлекательный центр продолжает работу, сообщает ИА «Республика».