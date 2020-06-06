06 июня 2020, 14:12
Происшествия

Автомобиль влетел в столб в Петрозаводске

Городская камера наблюдения сняла эпизод на нижнем Чапаевском кольце

Сегодня утром, в 10:27, на нижнем Чапаевском кольце в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на приличной скорости выезжает из-под железнодорожного моста, вылетает на газон и заканчивает свое движение, встретившись со столбом.

Причины инцидента неизвестны. Транспортное средство получило повреждения.

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Метки: 
Петрозаводск
нижнее чапаевское кольцо
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столб
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