Автомобиль влетел в столб в Петрозаводске

Сегодня утром, в 10:27, на нижнем Чапаевском кольце в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль на приличной скорости выезжает из-под железнодорожного моста, вылетает на газон и заканчивает свое движение, встретившись со столбом.

Причины инцидента неизвестны. Транспортное средство получило повреждения.