У жительницы Карелии в Петербурге украли телефон за 87 тысяч рублей

4 июня в Санкт-Петербурге 26-летняя жительница Карелии стала жертвой преступления. Инцидент произошел в Приморском районе Северной столицы, сообщает Gazeta.Spb.

По информации издания, наша землячка лишилась телефона iPhone 11 Pro стоимостью 87 тысяч рублей.

Вечером того же дня оперативникам удалось задержать подозреваемого. Им оказался житель одной из среднеазиатских республик. По факту кражи возбуждено уголовное дело.