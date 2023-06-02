Стали известны подробности ДТП с пострадавшими туристками из Саратова

Молодые жительницы Саратова попали в аварию на федеральной трассе «Сортавала» в Питкярантском районе около восьми часов вечера 1 июня.

34-летняя женщина-водитель Nissan Almera при прохождении поворота допустила занос, иномарка опрокинулась на крышу, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Пострадали женщина-водитель и 30-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в ЦРБ. У обеих – сотрясение головного мозга и травмы позвоночника. // фото ГИБДД РК