Путешествие туриста из Москвы на надувной лодке оборвалось в Карелии

Путешественнику из Москвы потребовалась помощь спасателей, когда его лодку стало уносить в акваторию Белого моря.

Путешествие 66-летнего москвича началось 19 мая. На надувной лодке без мотора, но с веслами он вышел из Кандалакши Мурманской области в море. Конечную точку своего маршрута он не обозначил.

1 июня карельским спасателям поступило сообщение, в котором заявитель просил уточнить местоположение и в случае необходимости оказать помощь. В итоге лодку с туристом взяли на буксир и доставили на берег. Медицинская помощь ему не требовалась. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»