Два автомобиля жестко столкнулись в центре Петрозаводска

Сегодня в 10:14 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улицы Луначарского и набережной Гюллинга. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной. Случилось жесткое столкновение, машины разлетелись по проезжей части.

Движение транспорта в месте аварии оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink