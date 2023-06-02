Опубликованы фотографии с места смертельной аварии в Карелии

Авария, унесшая жизни трех человек, включая ребенка, произошла на трассе «Кола» в Беломорском районе вечером 1 июня.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали, что трагедия произошла, когда один из водителей пошел на обгон. 37-летний водитель автомобиля Citroën C5 при выполнении обгона выехал на встречную полосу и допустил столкновение со встречным автомобилем «Форд Фокус», за рулем которого находился 19-летний водитель.

В аварии погибли водитель автомобиля «Форд» и два его пассажира. 32-летний пассажир этой машины получил травмы. Также был травмировал водитель автомобиля «Ситроен», его госпитализировали. Личности погибших устанавливаются.

Судя по фотографиям, опубликованным дорожной полицией, в одной из машин произошел пожар.