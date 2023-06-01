01 июня 2023, 22:45
Происшествия

Три человека погибли в страшной аварии в Карелии сегодня вечером

В Беломорском районе столкнулись два легковых авто. На месте трагедии работают сотрудники ГИБДД

Авария с погибшими и пострадавшими произошла 1 июня в 20:30 на федеральной трассе «Кола» в Беломорском районе.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля. В результате столкновения погибли трое, еще два человека получили травмы.

Обстоятельства дорожного инцидента  устанавливаются. // фото unsplash.com

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Беломорский район