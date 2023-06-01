Три человека погибли в страшной аварии в Карелии сегодня вечером

Авария с погибшими и пострадавшими произошла 1 июня в 20:30 на федеральной трассе «Кола» в Беломорском районе.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля. В результате столкновения погибли трое, еще два человека получили травмы.

Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются. // фото unsplash.com