Среди жертв страшного ДТП в Карелии оказался ребенок

Одним из погибших в страшной аварии в Беломорском районе оказался ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

По данным источника, трагедия произошла на 793-м километре трассы «Кола» в шести километрах от поселка Пушной в Беломорском районе вечером 1 июня. Столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, погибли три человека, среди них один ребенок. Еще два человека пострадали, они госпитализированы. Данные о трагедии уточняются. // Фото: unsplash.com