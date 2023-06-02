02 июня 2023, 07:35
Две девушки госпитализированы после аварии в Карелии
Молодые жительницы Саратова пострадали в ДТП на «Сортавале»
На 305-м километре трассы «Сортавала» в Карелии произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
По данным источника, инцидент произошел в районе поселка Импилахти. Пострадали две девушки из Саратова. Обе госпитализированы в Питкярантскую ЦРБ. У 35-летней пострадавшей сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. У 30-летней гостьи республики - сотрясение головного мозга и ушиб поясничного отдела позвоночника.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. // Фото: unsplash.com