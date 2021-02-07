Стали известны основные страхи россиян

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей» за IV квартал 2020 года. Исследование выявляет и ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа.

По суммарной оценке присутствия темы в СМИ и соцмедиа в IV квартале на первые места вышли фобии: падение уровня жизни, нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса, а также вакцинация от коронавируса.

Можно заметить, что по-прежнему высокий уровень тревожности у жителей страны вызываю темы, связанные с коронавирусом и его последствиями. Однако в конце прошлого года в десятку попал новый страх, связанный с дистанционным образованием.

ТОП-10 фобий по присутствию в СМИ и соцмедиа:

1. Падение уровня жизни

2. Нехватка медицинской помощи на фоне коронавируса

3. Вакцинация от коронавируса

4. Последствия перенесенного коронавируса

5. Новый локдаун

6. Дефицит лекарств

7. Отсутствие праздника на Новый год

8. Дистанционное обучение

9. Приход Байдена на пост президента США

10. Потеря влияния в постсоветских странах

Фото: rostovdrive.ru