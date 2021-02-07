Жители Карелии увидят затмение и суперлуние. Астрономический календарь

Ежегодно в космосе происходят события, часть из которых можем наблюдать мы, жители Земли.

Февраль

27 февраля на ночном небе появится «снежная Луна», наступит полнолуние. Наш спутник станет больше и ярче, из-за чего будет казаться, будто его поверхность засыпана снегом. В далеком прошлом индейские племена называли «снежной Луной» февральское полнолуние, так как в это время шел самый сильный снегопад, который затруднял охоту.

Март

4 марта на небе ярко засияет астероид Веста. Это один из крупнейших астероидов в главном астероидном поясе. В этот день Веста приблизится максимально к Земле, но опасности для планеты она не представляет.

Апрель

С 16 по 25 апреля период активности метеорного потока Лириды. Метеорный поток связан с долгопериодической кометой Тэтчера, которая в последний раз проходила через внутреннюю часть солнечной системы в 1861 году. Метеоры являются остатками хвоста этой кометы и несутся с огромной скоростью 10-20 км/с, возникает мощное трение об атмосферу, и они сгорают.

27 апреля произойдет одно из самых ярких и красивых событий года — суперлуние. Так называют момент, когда полнолуние совпадает с максимальным приближением Луны к Земле. При таком совпадении явлений спутник Земли выглядит больше и ярче, чем обычно. Находясь в тени, Луна приобретает красновато-бурый оттенок, из-за чего ее называют «кровавой».

Май

В мае начнется метеорный поток Аквариды. Этот «звездный дождь» средней силы связан с кометой Галлея. Вообще поток начинается в конце апреля, но становится заметным примерно 3 мая, а силу набирает 6 и 7 мая. В пик можно будет увидеть до 70 метеоров в час.

Июнь

Полное кольцеобразное солнечное затмение придется на 10 июня. Луна закроет Солнце, и вокруг нее образуется кольцо света. В Карелии затмение можно будет наблюдать с 13.41 в течение 3 минут 51 секунды. К сожалению, в наших широтах его будет видно не полностью. Мы увидим только тот момент, когда Луна закроет почти 40 процентов солнечного диска.

Август

В августе традиционно проходит один из самых обильных метеорных потоков Персеиды. Эти метеоры — частички кометы Свифта-Туттля, которые можно разглядеть в районе созвездия Персея. Пик активности метеорного потока наступит в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдатель сможет увидеть до 110 метеоров в час. Лучше всего падающие звезды можно рассмотреть вдали от городской освещенности.

Октябрь

С 6 по 10 октября происходит один из непродолжительных, но иногда достаточно эффектных метеорных потоков из созвездия Дракона. Максимума Дракониды достигают 9 октября. Поток связан с кометой Джакобини-Циннера и заметен вблизи созвездия Дракона.

Ноябрь

Метеорный поток Леониды из созвездия Льва можно будет наблюдать в течение ноября. Максимум «падающих звезд» придется на 17 ноября. Лучше всего метеоры видно во второй половине ночи, ближе к утру.

19 ноября произойдет частичное лунное затмение. Луна будет в тени на 57%.

Декабрь

В отличие от других метеорных потоков, Геминиды связаны не с кометой — звездный дождь вызывают обломки астероида Фаэтон 3200. В 2021 году россияне смогут наблюдать пик метеорного потока в ночь с 13 на 14 декабря. Тонкий серп растущей луны не затмит роскошного зрелища и позволит разглядеть каждый белоснежный росчерк на небе. Падающие звезды можно будет наблюдать по всему небу, но больше всего метеоров будет появляться вблизи созвездия Близнецов.

Солнечная активность

Звезда по имени Солнце будет активнее в этом году. При наличии правильной оптики солнечные пятна можно будет увидеть в телескоп. Магнитные бури будут происходить чаще. Это нужно иметь в виду людям с хроническими заболеваниями, которые могут обостряться в период солнечной активности.

Фото с сайта artstation.com