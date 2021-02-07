Продолжается работа по переводу сети «ВКонтакте» на карельский язык

Студенты кафедры прибалтийско-финской филологии Института филологии и студенты Института педагогики и психологии совместно с преподавателями переводят ключи, которые могут состоять из одного слова, фразы, предложения или абзаца, сообщает сайт ПетрГУ.

Перевод соцсети на карельский язык начался в сентябре 2016 года. Координатором проекта по переводу соцсети «ВКонтакте» на карельский язык является выпускница кафедры, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН Мария Владимировна Кундозерова.

За это время активистами, знатоками карельского языка переведено огромное количество ключей. Но социальная сеть развивается, и количество ключей с каждым днем увеличивается.

Проект носит как образовательный характер, так и направлен на популяризацию карельского языка среди молодежи и не только. Работа интересная и будет продолжаться. Основная трудность, с которой столкнулись студенты при переводе, это отсутствие в карельском языке многих современных терминов, − рассказали студенты. // Фото: Яндекс.Дзен