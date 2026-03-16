Карелия и X5 Group договорились о продвижении местной продукции

16 марта в Москве состоялось подписание соглашения между Главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым и директором по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василием Пушкиным.

Соглашение о взаимодействии, рассчитанное на два года, задает новые ориентиры для развития потребительского рынка региона и расширяет присутствие карельских товаров в крупнейшей федеральной сети.

Речь идет о системной поддержке десятков местных производств — от рыбных и молочных комбинатов до производителей бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков. Многие из этих брендов давно вышли за пределы республики и пользуются спросом по всей стране, но теперь у них появится еще больше возможностей закрепиться на полках ретейлера.

Одним из пунктов соглашения стала организация специализированных торговых зон «Сделано в Карелии» в магазинах с высокой проходимостью. Это решение позволит как жителям республики, так и многочисленным туристам с легкостью находить лучшие образцы локального производства.

Для Республики Карелия это значимое мероприятие, так как мы сегодня подписали документ о сотрудничестве с ведущей федеральной сетью страны. Особо важно и ценно для меня и для Карелии, что компания работает с нашими карельскими партнерами – поставщиками. Мы высоко ценим наше партнерство и уверены, что совместными усилиями сможем достичь еще больших высот и реализовать новые перспективные идеи,

– прокомментировал Артур Парфенчиков.

При этом соглашение выходит далеко за рамки торговли. Отдельный блок посвящен совместным социальным инициативам. Стороны договорились о поддержке семей с детьми, а также о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Подростков планируют вовлекать в позитивные мероприятия на площадках торговых сетей — это и профориентация, и досуг, и возможность почувствовать себя частью большого дела.

Новый документ объединяет экономику и социальную политику, делая сотрудничество правительства и бизнеса по-настоящему ориентированным на людей.

Напомним, X5 Group — ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая магазинами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик» и развивающая сервисы экспресс-доставки, онлайн-гипермаркет, сеть постаматов и медиаплатформы. В Карелии представлена 141 магазином «Пятерочка» и 4 супермаркетами «Перекресток», где трудятся около 3 тысяч жителей региона.