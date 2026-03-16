17 марта в Карелии ожидается умеренный ветер и до 12 градусов тепла

Во вторник, 17 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1,+3°С, днём +7,+9°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5°С, местами до +3°С, днём +3,+8°С, на юге местами до +12°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -2°С, днем +3°С.

В Кеми ночью -1°С, днем +3°С.

В Кондопоге ночью 0°С, днем +8°С.

В Медвежьегорске ночью -2°С, днем +6°С.

В Олонце ночью 0°С, днем +9°С.

В Пудоже ночью -2°С, днем +8°С.

В Сегеже ночью 0°С, днем +5°С.

В Сортавале ночью -1°С, днем +6°С.

В Суоярви ночью 0°С, днем +7°С.