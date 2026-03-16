Шандалович назвал дату отчета Парфенчикова перед парламентом Карелии

Как сообщил Председатель парламента Карелии Элисссан Шандалович, Совет Законодательного Собрания утвердил дату отчета Главы Карелии о работе Правительства региона в 2025 году. Артур Парфенчиков выступит перед парламентариями 16 апреля.



Совет Законодательного Собрания республики, заседание которого состоялось сегодня, направил Главе региона вопросы от парламентских фракций,

– написал на своей странице в соцсети спикер парламента.



Особое внимание в запросах депутаты уделили социально значимым темам, отметил Элиссан Шандалович. В числе ключевых вопросов – планы по программе модернизации первичного звена здравоохранения, а также меры по подготовке и трудоустройству молодых специалистов в регионе.



Кроме того, парламентарии готовят устные вопросы, которые планируют задать Артуру Парфенчикову в ходе заседания.