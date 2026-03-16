16 марта 2026, 17:02
Общество

Шандалович назвал дату отчета Парфенчикова перед парламентом Карелии

В Законодательном Собрании готовятся к отчёту Главы республики, который состоится 16 апреля
глава Карелии
Фото с личной страницы ВКонтакте Элиссана Шандаловича.

Как сообщил Председатель парламента Карелии Элисссан Шандалович, Совет Законодательного Собрания утвердил дату отчета Главы Карелии о работе Правительства региона в 2025 году. Артур Парфенчиков выступит перед парламентариями 16 апреля.


Совет Законодательного Собрания республики, заседание которого состоялось сегодня, направил Главе региона вопросы от парламентских фракций,

– написал на своей странице в соцсети спикер парламента.


Особое внимание в запросах депутаты уделили социально значимым темам, отметил Элиссан Шандалович. В числе ключевых вопросов – планы по программе модернизации первичного звена здравоохранения, а также меры по подготовке и трудоустройству молодых специалистов в регионе.


Кроме того, парламентарии готовят устные вопросы, которые планируют задать Артуру Парфенчикову в ходе заседания.

 

Обсудить
Метки: 
артур парфенчиков
элиссан шандалович
парламент карелии