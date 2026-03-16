16 марта 2026, 15:54
Угрожающие петрозаводчанам деревья срубят в парке
На Перевалке срубят двенадцать аварийных деревьев, а также уберут упавшее дерево
фото «Петрозаводск говорит»
В парке Еловый островок в Петрозаводске будут рубить деревья. Снести обещают аварийные деревья.
Работы будут проводить до конца марта на территории между домом №104 на улице Чапаева и остановкой. Снести собираются двенадцать аварийных деревьев. Кроме того, на общественной территории уберут упавшее дерево.
В администрации заявили, что работы выполнят по неоднократным обращениям горожан.