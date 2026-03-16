В Карелии выпустят альбом об архитектуре православных храмов

Альбом, посвященный архитектуре православных храмов Карелии, выпустят в этом году. О планах рассказали в региональном центре по охране объектов культурного наследия. В рабочую группу по созданию книги вошли ведущие архитекторы республики.

Издание познакомит с церквями и часовнями республики, которые имеют статус объектов культурного наследия. В альбом войдут наиболее выдающиеся памятники культовой архитектуры, представляющие историко-архитектурную ценность.

Альбом издадут в конце года в рамках плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2027 году 800-летия крещения карелов.