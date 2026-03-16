Угрозы подтопления ФОКа «Динамо» в Петрозаводске нет

Небольшую речку Рыбка проверили вблизи спортивного комплекса «Динамо» в районе Суоярвского шоссе в Петрозаводске. Напомним, несколько лет назад река разлилась и затопила часть дороги, вода вплотную подошла к спортивному объекту и начала проникать внутрь.

Руководитель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков сообщил, что ситуация стабильная - уровень воды на безопасной отметке, угрозы подтопления нет.

Специалисты продолжат следить за уровнем воды в речке.