16 марта 2026, 16:05
Происшествия

Двух школьниц сбили в Петрозаводске

Водитель не сообщил в Госавтоинспекцию о ДТП, в больницу детей привезли родители
бульвар на Древлянке
фото стопкадр

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП с детьми на Древлянке. Инцидент произошел 14 марта в 17:28 в районе дома № 25 по бульвару Интернационалистов в столице Карелии.

Автомобиль наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили бульвар Интернационалистов. Водитель уехал и в дорожную полицию не сообщил. Две одиннадцатилетние девочки получили травмы.

После ДТП родители с детьми обратились за медицинской помощью в больницу. Дорожная полиция просит откликнуться свидетелей аварии.

