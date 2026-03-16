Двух школьниц сбили в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту ДТП с детьми на Древлянке. Инцидент произошел 14 марта в 17:28 в районе дома № 25 по бульвару Интернационалистов в столице Карелии.

Автомобиль наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили бульвар Интернационалистов. Водитель уехал и в дорожную полицию не сообщил. Две одиннадцатилетние девочки получили травмы.

После ДТП родители с детьми обратились за медицинской помощью в больницу. Дорожная полиция просит откликнуться свидетелей аварии.