Должники попались судебным приставам на дорогах в Карелии

В Прионежском районе состоялся совместный рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД «Должник», сообщили в республиканском управлении судебных приставов.

По данным источника, за прошедшую неделю было проверено более 60 водителей, у некоторых из которых были выявлены долги. Один из тех, кого остановили, имел накопил задолженность приближающуюся к 400 тысячам рублей. Каждому водителю-должнику вручили требование о явке в отделение судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что судебные приставы вправе ограничить право вождения автомобиля для тех, кто не исполнил обязательства по уплате штрафов или взысканных сумм размером свыше 10 тысяч рублей.