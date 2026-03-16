16 марта 2026, 17:05
Подросток ударил ножом одноклассника в российском регионе
В Подмосковье школьник трижды ударил ножом одноклассника и пошел на урок
Семиклассник ранил своего одноклассника в поселке Свердловский Щелковского городского округа Московской области, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, нападение произошло по пути в школу. Агрессор нанес три ножевых ранения другому ученику. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший – отправился на занятия.
Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт. Подростка задержали, сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
