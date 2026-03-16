Подросток ударил ножом одноклассника в российском регионе

Семиклассник ранил своего одноклассника в поселке Свердловский Щелковского городского округа Московской области, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, нападение произошло по пути в школу. Агрессор нанес три ножевых ранения другому ученику. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший – отправился на занятия.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт. Подростка задержали, сейчас выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о двух сбитых в автомобилем школьницах, водитель которого не сообщил в Госавтоинспекцию Петрозаводска о ДТП.