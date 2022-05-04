Стала известна судьба пропавших 23 апреля в Петрозаводске детей

В Петрозаводске завершен розыск двоих детей, пропавших 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, семилетний брат и трехлетняя сестра бесследно исчезли в конце апреля. Стражи порядка сообщали, что дети могут находиться с отцом.

По данным полиции, сейчас дети найдены, их жизнь и здоровье вне опасности. Правоохранители подчеркнули, что криминальной составляющей в исчезновении маленьких петрозаводчан нет. При этом в МВД не уточнили обстоятельства, при которых дети были обнаружены.

Стражи порядка поблагодарили горожан и СМИ за помощь в поисках. Фото «Петрозаводск говорит»