04 мая 2022, 19:11
Кукковка и Древлянка остались без электричества
Энергетики устраняют повреждения на сетях в крупных микрорайонах Петрозаводска
Сегодня в 18:20 два крупных микрорайона Петрозаводска - Древлянка и Кукковка - остались без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной отключения стали повреждения на сетях. Сейчас идут работы по устранению повреждений.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не сообщается. Фото: pixabay.com/qimono