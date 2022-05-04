04 мая 2022, 19:11
Происшествия

Кукковка и Древлянка остались без электричества

Энергетики устраняют повреждения на сетях в крупных микрорайонах Петрозаводска

Сегодня в 18:20 два крупных микрорайона Петрозаводска - Древлянка и Кукковка - остались без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, причиной отключения стали повреждения на сетях. Сейчас идут работы по устранению повреждений.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан не сообщается. Фото: pixabay.com/qimono

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Петрозаводск
Кукковка
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