Стала известна судьба пропавшей в Карелии 15-летней девушки

Пропавшая в середине октября девушка-подросток из Кондопожского района найдена живой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, девочка 2009 года рождения исчезла 13 октября. С тех пор ее местонахождение было неизвестно.

По данным полиции, криминальной составляющей в исчезновении ребенка нет. Стражи порядка при этом не уточнили, где девочка находилась все эти дни. // Фото «Петрозаводск говорит»