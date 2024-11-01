Электричество пропало в одном из районов Петрозаводска

Сегодня в 9:30 утра в Петрозаводске произошло отключение электричества на Кукковке. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации, предоставленной Единой дежурно-диспетчерской службой, без электроэнергии остались дома в частном секторе района. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы, сроки завершения которых к настоящему времени неизвестны. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky