Срубить в Карелии елку без штрафа можно, но нужно знать места

Текст и фото: Антонина Кябелева

В преддверии Нового года поиски симпатичной елочки для многих семей становится одним из важных этапов подготовки к встрече самого любимого праздника. Конечно, можно приобрести искусственную елку в крупном супермаркете или торговом центре. Но и цены в наше непростое время кусаются, и до супермаркета не каждый житель карельского поселка доберется, и аромата настоящий хвои хочется.

Мы задались очень простым вопросом: как в нашей лесной республике честному гражданину, который не хочет превратиться в браконьера, срубить себе елочку под Новый год? Нам казалось, что на этот простой вопрос мы получим такой же несложный ответ с инструкцией для тех, кто хотел бы сам выбрать себе в лесу ель и на законных основаниях срубить ее, уплатив государству положенную сумму. В результате у нас получилось почти журналистское расследование с ошарашивающими выводами.

С самого начала у нас не было сомнений в том, что срубить на законных основаниях ель – возможно, и во многих регионах это активно практикуется. Специалисты Рослесхоза (Федеральное агентство лесного хозяйства) в декабре 2020 года несколько раз объясняли гражданам, что нужно сделать, дабы получить разрешение и срубить елочку для семейного торжества. Правда, эти разъяснения были не очень конкретны. Гражданам предлагалось обратится в региональное лесное ведомство или министерство, выяснить, в каких лесничествах можно получить подобное разрешение, направиться в это самое лесничество и оформить разрешение. В Рослесхозе пояснили, что елки добываются там, где их неминуемо ждет гибель. Это могут быть противопожарные разрывы, противопожарные трассы, полосы под линиями электропередачи и другие подобные места, где деревья все равно приходится вырубать.

- Срубить самому себе новогоднюю ель в лесу можно, причем на абсолютно законных основаниях. Для этого надо обратиться в региональное лесное ведомство (это может быть министерство, комитет, департамент - в разных местах они могут называться по-разному)... Там подскажут, в какое из местных лесничеств нужно обратиться, чтобы под присмотром сотрудника отправиться на предназначенную к вырубке площадку, выбрать там себе самое красивое дерево и срубить его. За такую елку надо будет заплатить, тарифы различаются от региона к региону, но они в любом случае намного ниже цен на новогодних базарах. Важно: договор с лесничеством о покупке дерева надо сохранить, он подтвердит законность приобретения елочки,

- со ссылкой на Рослесхоз сообщила «Российская газета».

Естественно, первым делом мы попытались выяснить необходимые нюансы в карельском министерстве природных ресурсов и экологии. И столкнулись со странной реакцией. Сложилось впечатление, что там затрудняются ответить на этот элементарный, как нам казалось, вопрос. Поначалу, нам предоставляли противоречивую информацию, а затем попросили время на подготовку официального ответа.

К этому мы были морально не готовы. Ведь, к примеру, в соседней Ленинградской области комитет по лесному хозяйству уже давно разъяснил гражданам, куда следует обратится, чтобы бесплатно срубить себе елочку. Минприроды Свердловской области информировало граждан о том, что за небольшую плату (в зависимости от высоты дерева - от 57 до 285 рублей) можно самостоятельно срубить себе ель, обратившись в лесничество. Аналогичным образом поступили и в некоторых других «лесных» регионах страны.

Пока в министерстве готовили ответ, мы решили сами обзвонить лесничества и выяснить, как можно официально срубить елку и сколько это стоит. И столкнулись с парадоксальной ситуацией. В каждом районе республики существуют собственные представления о том, как гражданину срубить себе домой елку, и законно ли это в принципе. Разброс вариантов оказался настолько широк, что теоретически в официальном ответе из карельского министерства могло быть только одно объяснение: каждое лесничество поступает, как хочет, и минприроды ему не указ.

В ближайшем к Петрозаводску Прионежском центральном лесничестве четко сказали, что ни о каком предоставлении гражданам возможности срубить себе ель нет даже речи! Ни платно, ни бесплатно. Там сообщили, что уже лет десять подобными вещами не занимаются. В лесничестве сослались на то, что звонили в минприроды, и там сказали, чтобы никаких разрешений на вырубку елок гражданам не давать.

В Кондопожском центральном лесничестве самому вопросу не удивились. Мне подтвердили, что граждане постоянно звонят и интересуются, можно ли легально срубить ель на новый год. Но и в Кондопожском лесничестве рассказали, что последние двенадцать лет они ничем подобным не занимаются. На всякий случай меня перенаправили к специалисту, которая сказала, что если пойти в лес и срубить елку, то это будет незаконная рубка с последствиями в виде штрафных санкций. Женщина вспомнила, что карельское министерство природных ресурсов и экологии проводит аукционы на вырубку елей в преддверии новогодних праздников, но только для предпринимателей. А обычным гражданам предложить нечего.

- Мы еще подумаем, перезвоните нам завтра, - предложила сотрудница кондопожского лесничества.

В Беломорском лесничестве я тоже получила от ворот поворот. Женщина долго удивлялась, пытаясь проэкзаменовать меня на знание Лесного кодекса. Дескать, а в какой статье сказано, что можно гражданину срубить елочку на новый год. Мои попытки сослаться на официальные разъяснения Рослесхоза заставили специалиста лесничества задуматься. Женщина сказала, что в этом случае нужно заключать договор. Я покорно согласилась.

- Мы что с вами будем договор на одну ель заключать?

– почти возмутилась моя собеседница.

Мне объяснили, что такой практики в лесничестве нет.

В Сегежском центральном лесничестве мою просьбу встретили с пониманием и сочувствием. Там рассказали, что к ним постоянно обращаются граждане, которые хотели бы срубить себе елочку, но в лесничестве бессильны помочь. Проблема в том, что леса арендует Сегежский ЦБК. В лесничестве объяснили, что арендатор не желает идти на встречу гражданам, хотя постоянно проводит рубки ухода. Никаких механизмов воздействия на арендатора у лесничества в данном вопросе нет, а попытки поднять эту тему на уровне минприроды ни к чему не привели.

Долгие поиски все же увенчались удачей в Калевальском лесничестве. Там рассказали, что никаких проблем с тем, чтобы срубить себе елочку, нет. Причем сделать это можно абсолютно законно, да к тому же бесплатно. Необходимо прийти в лесничество, оформить документы и получить разъяснения у специалиста, когда и где можно выбрать себе лесную красавицу.

На своей страничке в социальных сетях лесничество разместило информацию о том, по каким адресам можно оформить документы, чтобы срубить елочку к праздникам. Параллельно граждан предупредили о серьезных штрафных санкциях, связанных с самовольной вырубкой деревьев. Хотя зачем рисковать, когда в Калевальском районе все предельно цивилизованно: приходи, оформляй документы и бесплатно сруби себе елочку там, где это не нанесет вреда природе.

Порадовало меня и Костомукшское центральное лесничество, которое на своей страничке в соцсетях тоже разместило объявление о том, куда следует обратится гражданам, желающим бесплатно срубить себе елку на новый год. Я позвонила по указанному телефону. Мне объяснили, что достаточно прийти по указанному адресу, назвать свои данные и получить указания специалиста, в каком месте можно срубить дерево.

Но приз зрительских симпатий, я уверена, достался бы Сортавальскому центральному лесничеству. Судя по телефонному разговору, лесничество переживает разгул демократии. На вопрос о елочке специалист лесничества искренне, как мне показалось, удивилась. Она сообщила, что в лесничество приходить не надо. По ее словам, елочку себе можно срубить вдоль дорог, на поле или под ЛЭП.

- Если вас задержит полиция, то вы покажите им место, где вы срубили елку,

- предупредила меня собеседница.

Представить себе картину, как гражданин с елью в руках приглашает сотрудника полиции прогуляться с ним в лес на место происшествия, без улыбки было невозможно.

Самое удивительное заключается в том, что мы так и не смогли получить никакого ответа из карельского минприроды. Когда истекло время самых последних обещаний, пресс-секретарь в отчаянии сообщила, что начальник отдела использования и воспроизводства лесов Станислав Манцырев не дает информацию, и посоветовала ловить чиновника самостоятельно. Манцырев оказался неуловим. Мы не сможем сообщить нашим читателям, что думают в министерстве о том, как гражданам, не нарушая закон, срубить елочку к новому году. Скорее всего, там вообще об этом не думают.

В принципе, все логично. Когда министерство теряет контроль над ситуацией, на местах приходится самостоятельно изобретать нормы и правила в соответствии с той картиной мира, которая сложилась в голове у руководителя. У одних в голове горит красная запрещающая «лампочка», другим, возможно, просто лень заморачиваться с бумажками, а третьи предлагают простой цивилизованный путь, не делая из людей нарушителей закона. К примеру, жители Калевальского районах и Костомукши могут спокойно прийти в лесничество, оформить документы и срубить себе ель, а петрозаводчанину для этого нужно стать браконьером.

Вот такая предновогодняя "вертикаль", однако. Каждый район живет по собственным правилам. А как по-другому, если в республики не осталось «властного ориентира»? И если бы так было только с елочками...