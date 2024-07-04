Средняя зарплата в Карелии снизилась

Карелиястат раскрыл данные о средней зарплате в республике за апрель. Информация приводится на сайте ведомства.

Так, в апреле средняя зарплата работников в Карелии составила 70 117 рублей. За год зарплаты выросли на 14,8%. При этом с учетом инфляции реальные зарплаты увеличились на 6,3%.

Отметим, что в марте 2024 года средняя зарплата была больше - 73 130 рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»