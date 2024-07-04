Проблема дефицита кадров резко обострилась в Карелии

За последний месяц спрос на новых сотрудников в Карелии вырос на семь процентов. Такие данные приводит сервис поиска работы hh.ru. Его служба исследований проанализировала потребность в персонале за минувшие 30 дней.

Заметнее всего по сравнению с началом прошлого лета число вакансий в Карелии выросло в сферах: страхования (+135% новых рабочих мест), стратегии, инвестициях и консалтинге (+78%), административного персонала (+39%), розничной торговли (+34%).

Местные компании также стали чаще искать представителей сферы финансов и бухгалтерии (+20% новых рабочих мест), работников в области закупок (+18%) и обслуживающий персонал (+13% новых вакансий).

Пользуются спросом у работодателей и юристы (+12% объявлений о работе), работники сферы продаж и айтишники (+10%). В летний сезон увеличилась потребность и в специалистах по управлению персоналом (+8%).

На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растет конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички,

- рассказала руководитель пресс-службы сервиса в СЗФО Мария Бузунова.

Падение спроса коснулось более 10 профессиональных сфер карельского рынка труда. Заметнее всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса упал спрос на работников в сферах искусства, развлечений, массмедиа (-63% новых вакансий), сельского хозяйства (-37%), маркетинга, рекламы, PR (-32%). // фото: freepik.com