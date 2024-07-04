Временный троллейбусный маршрут в Петрозаводске уже запустили

Троллейбус нового маршрута в Петрозаводске 4 июля вышел на линию. Он временный, под номером 8А, сообщила мэр Инна Колыхматова.

Напомним, о запуске нового маршрута стало известно 3 июля, его решили запустить в связи с нехваткой транспорта из-за ремонта улицы Шотмана. Троллейбусы №№ 1 и 8 сократили свои маршруты, у жителей Перевалки и Древлянки возникли трудности.

Новый временный маршрут соединит два микрорайона. Троллейбусы будут курсировать по новой контактной сети, до Чистой улицы.

- Время работы - часы пик. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы он отображался в приложении «Умный транспорт» и Яндекс.Картах,

– отметила мэр.

Она уточнила, что когда движение по улице Шотмана откроют, на маршрут до Древлянки-8 вернутся привычные троллейбусы №8. // фото: «Петрозаводск говорит»