04 июля 2024, 07:00
Березы спилили, пни оставили
Коммунальщики быстро отреагировали на публикацию в СМИ
После жалобы жильцов на растущие деревья над козырьком магазина, деревья были убраны в срочном порядке.
Жители дома №21 по улице Гоголя в Питкяранте отметили оперативную работу управляющей компании, правда, выразили недоумение.
«Сегодня спилили деревца, но корни остались»,
— посетовала жительница многоэтажки.
Эксперты советуют вытащить корни из покрытия козырька, а отверстие загерметизировать, чтобы грязь, вода и семена березы больше не попадали в него.//фото: Татьяна Шимкова