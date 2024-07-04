Березы спилили, пни оставили

После жалобы жильцов на растущие деревья над козырьком магазина, деревья были убраны в срочном порядке.

Жители дома №21 по улице Гоголя в Питкяранте отметили оперативную работу управляющей компании, правда, выразили недоумение.

«Сегодня спилили деревца, но корни остались»,

— посетовала жительница многоэтажки.

Эксперты советуют вытащить корни из покрытия козырька, а отверстие загерметизировать, чтобы грязь, вода и семена березы больше не попадали в него.//фото: Татьяна Шимкова