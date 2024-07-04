Гигантская бабочка была замечена в Карелии

В открытое окно квартиры в Пряже залетела пугливая и редкая бабочка. Девушка приняла огромное насекомое за маленькую птичку.

Вчера в районе 23 часов в открытое окно влетела и села на тюль очень большая бабочка. Подпустила к себе максимально близко. Размер примерно с палец взрослого человека. Окрас у нее яркий, приметный такой, фото, к сожалению, не передает всей красоты. И на вид она как будто бархатная такая, ворсинки все видно,

— смогла рассмотреть ночную гостью Олеся Иванова.

Олеся призналась, что сразу не поняла, насекомое это или птичка. Как оказалось, своим визитом ее удостоила редкая бабочка – бражница. Бражник считается одной из самых крупных и редких бабочек. Этот вид занесен в Красную книгу, и увидеть насекомое большая удача.

Чтобы не навредить, девушке пришлось снять тюль и выпустить на волю крылатую красавицу.