03 июля 2024, 20:30
Общество

Обновленная дорога обеспечит комфортную поездку в карельскую глубинку

Важный маршрут, связывающий два крупных карельских района, покроет асфальт

Полным ходом идет ремонт дороги, которая связывает Видлицу, Кинелахту, Большие горы, Ведлозеро.

«Дорожники приступили к укладке полотна из асфальта на дороге Ведлозеро-Кинелахта!»

– радуются водители. Они опубликовали фотографию участка, где ведутся работы, в группе «Кинелахта – меж двух озер» в «ВКонтакте».

Ремонт участка автомобильной дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро  29 – 39 километр осуществляет дорожная организация «АБЗ- Дорстрой».

 

Правда, местных жителей смущает, что радоваться отличной дороге придется недолго: лесовозы могут разбить новенький асфальт...

Строительство дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ оценивается 271 961 000 рублей. Ранее жители поселка Кинелахта не раз жаловались на плохую проезжую часть дороги. //фото Михаил Коппалев

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Метки: 
асфальт. ремонт дорог
Дорога на Кинелахту
Карелия Пряжинский раон