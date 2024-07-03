Обновленная дорога обеспечит комфортную поездку в карельскую глубинку

Полным ходом идет ремонт дороги, которая связывает Видлицу, Кинелахту, Большие горы, Ведлозеро.

«Дорожники приступили к укладке полотна из асфальта на дороге Ведлозеро-Кинелахта!»

– радуются водители. Они опубликовали фотографию участка, где ведутся работы, в группе «Кинелахта – меж двух озер» в «ВКонтакте».

Ремонт участка автомобильной дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро 29 – 39 километр осуществляет дорожная организация «АБЗ- Дорстрой».

Правда, местных жителей смущает, что радоваться отличной дороге придется недолго: лесовозы могут разбить новенький асфальт...

Строительство дороги ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ оценивается 271 961 000 рублей. Ранее жители поселка Кинелахта не раз жаловались на плохую проезжую часть дороги. //фото Михаил Коппалев