Рано радовались. Долгожданный ремонт дороги обернулся фикцией

Текст и фото: Алина Гапеева,

паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Что главное для жителей отдаленных лесных поселков? Правильно — хорошая дорога, по которой можно выехать в районный центр по важным делам, по которой подвезут товары в магазин, газовые баллоны, почту вместе с пенсией… Да и вообще, нормальная дорога дает некоторое ощущение свободы и безопасности. Так что ничего удивительного, что жители затерявшегося среди лесов поселка Кинелахта Пряжинского района с воодушевлением восприняли известие о том, что летом их единственную ниточку, связывающую с большой землей, — дорогу Видлица — Кинелахта — Ведлозеро отремонтируют.

Они давно ждали этого события. Многие кинелахтинцы мечтали, что поездка в районный центр – Пряжу — станет теперь намного комфортнее. Но, как оказалось, рано радовались. Самый проблемный участок трассы — бывшая лежневка в направлении села Ведлозеро — останется в прежнем состоянии, а качество отремонтированного участка дороги от Кинелахты в сторону Видлицы у местных жителей уже вызывает большие нарекания.

Поясним: в Пряжу из бывшего леспромхозовского поселка можно попасть либо через Видлицу (Олонецкий район), либо через Ведлозеро (Пряжинский район). Только в первом случае водителям придется делать многокилометровый крюк. До назначенного пункта расстояние составит около 140 километров (31 км до Видлицы плюс 111 км от Видлицы до Пряжи). При этом три десятка километров из них – сплошная «трясучка» по только что отремонтированной грунтовке.

Поначалу мы очень обрадовались: наконец-то заживем как люди, — говорит жительница Кинелахты Людмила. — Многие стали чаще выезжать за пределы поселка: в аптеку, за продуктами или стройматериалами. Мы не могли нарадоваться. Только с приходом дождей дорожное полотно становится все хуже и хуже. Обочины «поползли», а в местах, где проложены трубы, на дороге появились огромные бугры. Водителю то и дело приходится снижать скорость до темпа пешехода. Ехать по этому пути небезопасно.

По информации на портале госзакупок, Управление автомобильных дорог Карелии объявило аукцион на ремонт участков автомобильной дороги Видлица — Кинелахта — Ведлозеро (км 0+000 — км 2+346, км 2+535 — км 29+182). Начальная цена контракта превысила 180 миллионов 330 тысяч рублей, источником финансирования является региональный бюджет.

И впрямь странные дела тут творятся. Дорожная организация — ООО «Кондопожское ДРСУ» — летом этого года отсыпала щебеночно-гравийной смесью 31 километр дороги от Видлицы до Кинелахты. Но оказалось, что самый проблемный участок этой дороги «с изюминкой» — от Кинелахты до деревни Кинерма (в сторону Ведлозера) — не вошел в государственную программу ремонта. Он все такой же, как и был. Временная лежневка, оставленная в наследство леспромхозом, служит по сегодняшний день. Для водителей это расстояние в двадцать километров становится непреодолимым квестом. Дорога изобилует торчащими сквозь асфальт пнями, остатками бревен, огромными валунами...

Так что сэкономить время и нервы, отправляясь по короткому пути, также не получается. Даже при самой низкой скорости есть вероятность угодить в яму и остаться без колес. Страшно, но все же некоторые смельчаки пытаются ехать по короткому пути.

Скажем прямо, что обычно без особого повода в районный центр жители поселка Кинелахта стараются не выезжать. Из-за плохих дорог они по-прежнему изолированы от внешнего мира, и проживание в малодоступной зоне превращается в суровое испытание.

По мнению местных жителей, подрядчик отделался меньшими физическими и финансовыми затратами. С таким раскладом дел народ не согласен. Жители поселка Кинелахта решили довести эту проблему до Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия. Им незамедлительно пришел ответ за подписью заместителя премьер-министра правительства РК по вопросам экономики Д.А. Родионова. На бумаге коротко и ясно написано, что работы по ремонту участка дороги от Видлицы до Кинелахты еще не завершены. Они продлятся до 30 октября этого года. После будет произведена комиссионная приемка работ. Если будут выявлены нарушения и недочеты, то к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Выходит, с точки зрения чиновников, беспокоиться раньше времени гражданам не стоит. Все под контролем. Что же, поживем – увидим. Только страх и недоверие почему-то не оставляют жителей глубинки ни на минуту...

И есть повод. Люди считают, что речь надо вести о ремонте всей дороги, но что касается участка от Кинелахты до Ведлозера, то в ответе написано: «Возможные меры по улучшению состояния участка автомобильной дороги «Видлица — Кинелахта — Ведлозеро» км 29 - км 65 от поселка Кинелахта до села Ведлозеро (устранение деформаций и повреждений покрытия, профилирование проезжей части и обочин, уборка мусора и посторонних предметов в полосе отвода и пр.) в 2022 г. принимаются в рамках работ по содержанию.

Так выглядит асфальтированный участок дороги

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 г. планируется ремонт участка вышеуказанной автомобильной дороги км 53 - км 63». То есть в следующем году отремонтируют участок от Ведлозера до Кинермы. А путь дальше, до Кинелахты, ни в какие планы не входит.

Р.S. На днях жители Кинелахты получили еще один ответ из МВД по РК, в котором говорится, что сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району вынесен протокол об административном правонарушении по данной дороге. Мировым судьей 10.08.2022 года было вынесено решение о привлечении КУ РК «Управтодор РК» к административной ответственности и наложении на него административного штрафа.

Только от таких строгих мер людям легче не становится, ведь на сегодняшний день из поселка, несмотря на все усилия чиновников, безопасных дорог нет.