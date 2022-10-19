Схема движения транспорта изменится на Ключевой с 9 ноября. Об этом сообщает мэрия Петрозаводска.

С этого дня по обеим сторонам улицы Кемской на участке от улицы Судостроительной до улицы Петрова будет запрещена остановка транспорта. Нововведения призваны улучшить уборку, повысить безопасность и пропускную способность магистрали.

Мэрия просит водителей руководствоваться установленными знаками и быть внимательными. Фото: unsplash.com