Центр оценки квалификации: повысь свой уровень и увеличь доход!

В центре слесари аварийно-восстановительных работ могут получить независимую оценку своей квалификации. Это важно, ведь за ростом квалификации следует и увеличение дохода. Сейчас повысить квалификацию в ЦОКе могут слесари аварийно-восстановительных работ 3, 4 и 5 уровней.

Если слесарь хочет повысить или подтвердить свой профессиональный уровень, ему необходимо сдать экзамен, который состоит из теоретической и практической частей. Сначала экзаменуемый сдает тест из 40 вопросов. Если правильных ответов будет 32 и больше, слесаря допускают к практике, где необходимо показать навыки работы с оборудованием, составить схемы по видео, описать аварийную ситуацию.

Знания слесарей оценивает комиссия профессионалов, в ее состав входят аттестованные эксперты АО «ПКС-Водоканал».

Если экзамен пройдет успешно, работнику выдадут свидетельство, подтверждающее профессиональные навыки. Документ регистрируется в Национальном агентстве развития квалификации и действителен по всей стране.

Каждый экзамен снимается на видеокамеру. Это необходимо для подтверждения того, что экзамен сдан честно, без использования телефонов, шпаргалок и т.д. Из-за волнения бывают редкие случаи пересдачи, но в целом специалисты Карелии показывают хорошие результаты. Причина тому – большой опыт. Слесари каждый день сталкиваются на работе с ситуациями, знания в которых необходимо показать на экзамене. Например, средний результат специалистов АО «ПКС-Водоканал» в теоретической части – 92% выполнения. Протокол и результаты экзамена направляются в Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ, где принимают окончательное решение о выдаче свидетельства.

Центр оценки квалификации сотрудничает и с работодателями, и с соискателями.

Для того, чтобы сдать экзамен, желающему нужно подать заявление и необходимый пакет документов. Подробнее об этом можно прочитать на сайте АО «ПКС-Водоканал» в разделе «Центр оценки квалификации» или уточнить информацию по телефону 8 (8142) 71-00-90.

В настоящее время ЦОК совместно с Петрозаводским техникумом городского хозяйства и Центром обучения и мониторинга трудовых резервов разработал и направил на согласование программу переподготовки для граждан до 35 лет или старше 50, безработных и всех, кто подходит под национальную программу Демография. В скором времени в Центре оценки квалификации можно будет обучиться слесарному делу, а после – подтвердить свой уровень знаний и умений у независимой комиссии. Для перечисленной выше категории граждан экзамен будет бесплатным.

На правах рекламы. АО "ПКС-Водоканал", ИНН 1001291146