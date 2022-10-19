19 октября 2022, 17:34
Общество

На дне Ладоги нашли 100-метровые сейсмические разломы

Ученые считают, что на дне озера до сих пор возможна сейсмическая активность

На дне Ладожского озера впервые обнаружены сейсмические разломы глубиной до ста метров. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Находку сделали специалисты из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Всего ученые зафиксировали в северной части водоема пять практически вертикальных разломов, чья ширина была несколько метров, а глубина от 70 до 100 метров. Найти их удалось с помощью подводного аппарата, оснащенного несколькими камерами, эхолотом и системами освещения.

Как отмечают ученые, подобный рельеф формируется в результате мощных землетрясений. Скорее всего, он появился в современную эпоху, поэтому на Ладоге до сих пор возможна сейсмическая активность.

Ранее район Ладожского озера считался одним из самых спокойных в геологическом плане. Сейчас ученые призывают пересмотреть местную тектонику, поскольку из разломов могут поступать опасные вещества, например, ртуть. Фото: unsplash.com

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Метки: 
Ладожское озеро
сейсмические разломы
землетрясение
Санкт-Петербург
сейсмическая активность