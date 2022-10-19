На дне Ладоги нашли 100-метровые сейсмические разломы

На дне Ладожского озера впервые обнаружены сейсмические разломы глубиной до ста метров. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Находку сделали специалисты из Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН. Всего ученые зафиксировали в северной части водоема пять практически вертикальных разломов, чья ширина была несколько метров, а глубина от 70 до 100 метров. Найти их удалось с помощью подводного аппарата, оснащенного несколькими камерами, эхолотом и системами освещения.

Как отмечают ученые, подобный рельеф формируется в результате мощных землетрясений. Скорее всего, он появился в современную эпоху, поэтому на Ладоге до сих пор возможна сейсмическая активность.

Ранее район Ладожского озера считался одним из самых спокойных в геологическом плане. Сейчас ученые призывают пересмотреть местную тектонику, поскольку из разломов могут поступать опасные вещества, например, ртуть. Фото: unsplash.com