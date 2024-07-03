Сотни выпускников в Карелии будут пересдавать ЕГЭ

В Карелии сотни выпускников 4 и 5 июля смогут пересдать ЕГЭ по одной учебной дисциплине. Их предыдущие результаты аннулируют.

Улучшить свой результате решили 452 выпускника, сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

Больше всего было подано заявлений на пересдачу ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и математике.

Для пересдачи в республике будут открыты 14 пунктов проведения экзамена. Результаты станут известны не позднее 17 июля. // фото freepik.com