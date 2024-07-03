У жителя Карелии отобрали участок на берегу

Факт незаконного предоставления гражданину земельного участка в Шуйском участковом лесничестве выявила карельская природоохранная прокуратура.

Участок площадью 10 тыс. кв. м находился в границах лесного фонда и в пределах береговой полосы, приватизация которой запрещена.

Прокурор обратился в суд с иском к собственнику территории об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения. Суд поддержал позицию надзорного органа. // фото freepik.com