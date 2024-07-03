18 лет жизни и 100 лет памяти

Текст: Алина Гапеева

Пряжинцы помнят и гордятся юной разведчицей, удостоенной во время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза. 2024-й, год ее столетнего юбилея, стал для них особенным. В течение нескольких месяцев пряжинцы участвовали в реализации проекта «Наш герой», позволившего вспомнить о юной Марии Мелентьевой, ее такой маленькой жизни и таком большом подвиге. Были незабываемые поездки в Национальный музей Республики Карелия и Национальную библиотеку, прошли уроки памяти в школах района. Порцию сильных эмоций внес литературный марафон «Читаем книги о Марийке». Проект впечатляет своим масштабом и объемом проделанной работы.

— Мы постарались, чтобы в течение юбилейного года как можно больше людей узнали о Марии или вспомнили ее. Прошло немало событий — торжественных, грустных, познавательных, объединяющих как детей, так и взрослых. Но в любом проекте важны не только мероприятия и впечатления от них, но и тот след, который останется после его завершения, — отмечает руководитель проекта Татьяна Сеппянен.

Марию Мелентьеву пряжинцы называют «Наша Марийка». Образ этой хрупкой девушки связывает многих.

Мария Владимировна Мелентьева, уроженка поселка Пряжа, родилась 24 января 1924 года, погибла 7 ноября 1942. Ей было всего восемнадцать лет. Совсем юная девушка проявила себя как сильный боец с храбрым сердцем. Несколько поколений подряд передают из уст в уста рассказ о ее трагической и уникальной судьбе.

Накануне 1941 года семнадцатилетняя Мария, так же, как и все ее ровесники, мечтала поступить в институт, получить профессию, потом пойти работать. Война помешала мечте сбыться.

Девушка устроилась телефонисткой в Пряже, потом оператором почтовой связи. Когда началась война, дежурила на вышках противовоздушной обороны, рыла окопы, помогала в госпитале, но рвалась на фронт... И попала. Но ее фронт оказался в тылу врага. Мария прошла четырехмесячный курс спецшколы, где ее готовили к подпольной работе. В школе разведчиков она упорно и настойчиво изучала военные дисциплины. Впрочем, давалось это ей легко: Марийка с детства отличалась трудолюбием и ответственностью.

Связная Центрального Комитета Коммунистической партии и инструктор Центрального Комитета ВЛКСМ, в 1942 году она вместе с Анной Лисицыной отправилась по заданию на оккупированную финнами территорию — в Шелтозерскй район.

Девушки организовали там явки для подпольных комитетов, собрали сведения об оккупантах, о расположении огневых точек и оборонительных сооружений противника и установили контакт с населением. За время выполнения боевого задания разведчицы очень сблизились. Но при форсировании реки Свирь Анна погибла на глазах у подруги.

Мария Мелентьева доплыла до берега. Еще пять дней, голодная, обессиленная, она блуждала в карельских лесах в поисках своих, чтобы передать им важные сведения.

После потери подруги она уже никогда не станет прежней. Самым сильным ее желанием стало желание отомстить за Аню. Выписавшись из госпиталя, она вновь встала в строй и получила новое задание. Ее с группой разведчиков снова направили в тыл врага... Это задание стало последним в жизни Марийки. В результате предательства местного жителя Мария была арестована финскими оккупантами в деревне Топорная Гора Медвежьегорского района. Ее пытали, но она вела себя стойко и мужественно, не выдала врагу ценной информации.

2 июля 1943 года Мария Мелентьева была расстреляна.

В один из июньских дней в Этнокультурном центре Пряжинского района подвели итоги проекта, посвященного памяти Марии Мелентьевой, над которым несколько месяцев работали взрослые и дети. В результате были создана книга «Наш герой» и снят мультипликационный фильм «Марийка». В создании книги принимали участие педагоги и ученики Пряжинской школы и специалисты Этнокультурного центра. Книжка в твердом переплете составлена на основе материалов, собранных в школьном музее.

Печатное издание с рассказом о жизни и подвиге Марии Мелентьевой стало настоящим подарком для земляков. Пятьдесят страниц наполнены живыми воспоминаниями учителей, друзей, соседей, одноклассников и сослуживцев Марии. Записи кропотливо собирали юные историки в течение 1960-1990 годов. На страницах издания — фотографии. Вот черно-белый снимок супругов Мелентьевых. Владимир Аверьянович и Евдокия Андреевна — коренные жители Пряжи. Глава семьи трудился бригадиром в колхозе «Новый путь». Евдокия Андреевна тоже работала в колхозе. В семье Мелентьевых росли пятеро детей.

Марийка, ученица четвертого класса

Вот и сама Марийка: короткая стрижка, озорной носик и пронзительные глаза. В книге говорится, что девочка обладала веселым и добрым нравом. Она увлекалась плаванием, лыжами, гимнастикой. Как уже известно, эти детские увлечения ей помогли во время войны.

Кульминацией проекта стала премьера мультфильма «Марийка» (0+). Мультфильм и книга, словно дополняют друг друга.

Зрители в зале на пять минут затаили дыхание – на экране ожила Марийка. Создателями короткометражного мультфильма стал коллектив арт-студии из Эссойлы «Домика света» под руководством Олега Обносова.

Олег Николаевич рассказал, что создателям мультфильма хотелось через образы показать характер героини. За пятиминутный фильм ребята и взрослые как бы погрузились в прошлое, в ту самую атмосферу военных лет.

— Мы сделали огромное количество рисунков, выполненных акварелью. Использовали технические средства и старались быть современными, — рассказал Олег Обносов.

Сегодня гости и жители поселка Пряжа благодарят всех, кто принимал участие в реализации проекта «Наш герой» за искреннюю заинтересованность, упорство, трудолюбие, творчество, за трепетное отношение к исторической памяти. Проект был поддержан Президентским Фондом культурных инициатив.

— Мне приходилось видеть населенные пункты, с которыми связаны имена героев Советского Союза, где не осталось ни одного следа об их подвиге. А у вас есть школа имени Марии Мелентьевой, есть дом, есть музей героини, есть памятник и есть сам поселок. Это значит, что вы сохранили живую память о Марии Владимировне Меленьевой, — сказал участник завершающей встречи, петрозаводчанин, председатель генеалогического общества Карелии Геннадий Ваганов.

— Пряжинцы еще раз доказали, что память не имеет границ и времени. Гордость и благодарность слились с тяжестью воспоминаний о годах Великой Отечественной войны. Бережное отношение к своей истории люди пронесли через столетие. // Фото Геннадий Ваганов, Олег Обносов